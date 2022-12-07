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На МКАД образовалась пробка в 11 км из-за ДТП в районе ТК «Садовод»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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На внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля в районе торгового комплекса «Садовод». Как сообщается 7 декабря в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, дорожная ситуация в районе ДТП осложнена.

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Данные сервиса «Яндекс Пробки» показывают, что движение из-за аварии затруднено на протяжении 11 км — с 4-го по 15-й км кольцевой автодороги.

«На внутренней стороне 15-го км МКАД (после Новоегорьевского шоссе) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города», — указали в дептрансе.

Отмечается, что движение машин сейчас осуществляется только по двум полосам из четырех. Водителей просят объезжать данный участок дороги. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что на внутренней стороне 103-го км МКАД бензовоз выехал на полосу встречного движения и застрял колесами на разделительном отбойнике. Авария произошла днем. В результате происшествия образовалась пробка. Пользователи предупреждали, что на данном участке дороги было очень скользко.

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