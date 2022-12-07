В Индонезии призвали «послать к черту» помощь и инвестиции США

Глава совета улемов Аббас: если США навязывают свои взгляды, то мы должны сказать — к черту вашу помощь и инвестиции

7 декабря 2022, 14:04 0

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan