В Индонезии призвали «послать к черту» помощь и инвестиции США
Глава совета улемов (высшего религиозного органа Индонезии) Анвар Аббас прокомментировал критику нового Уголовного кодекса страны со стороны посла США в Индонезии. По его мнению, Индонезия должна отказаться от американских инвестиций США, сообщает 7 декабря Detik.
Аббас указал, что заявление посла имеет явный и неприкрытый угрожающий тон.
«Из слов посла ясно, что правительство США хочет заставить индонезийский народ терпеть практику ЛГБТ, а если правительство Индонезии не захочет следовать этим догмам, то США, видите ли, не будут инвестировать в Индонезию. Если Соединенные Штаты продолжают навязывать свое отношение и взгляды подобным образом, то мы должны сказать: к черту вашу помощь и инвестиции!» — отметил он.
Глава совета улемов также выразил сожаление по поводу взглядов американских властей на новый УК Индонезии, добавив, что Вашингтон должен уважать религиозную и культурную Индонезию.
Накануне парламент Индонезии единогласно одобрил поправки в Уголовный кодекс страны, которые запрещают внебрачные связи и сожительство. Отмечается, что за секс до брака человеку грозит тюремное заключение сроком на один год, сожительство — шестью месяцами лишения свободы. Новые меры распространяются как на граждан Индонезии, так и на иностранцев.
Позднее посол США в Индонезии Сунг И Ким заявил, что новый УК негативно скажется на инвестиционном, туристическом и деловом климате в Индонезии.
В сентябре 2019 года тысячи студентов в Индонезии вышли на акции протестов из-за желания властей принять закон о запрете внебрачных отношений для граждан и туристов. Из-за массовых протестов президент страны Джоко Видодо тогда поручил правительству отложить инициативу.