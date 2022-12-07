В Госдуме отреагировали на желание США исключить Россию из G20

США не удастся попытка продавить исключение России из G20. Такое мнение первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в среду, 7 декабря.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20. Это следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат конгресса, сообщает телеканал «360».

«G20 — это не только Соединенные Штаты Америки и не только НАТО. Есть страны, которые выступают категорически против исключения России из «большой двадцатки». На сегодняшний день многие страны прекрасно понимают, что без участия России большинство проблемных вопросов решить просто невозможно», — заявил Чепа в беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, Россия будет внимательно наблюдать за развитием событий и отреагирует на предложение Соединенных Штатов дипломатическим путем.

«И лично у меня есть уверенность в том, что попытка продавить такие предложения не получится», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что проект конгресса США предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Конгрессмены подчеркнули, что им требуются также финансовые средства для принятия мер, необходимых для продвижения подобной политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России и направлен на дестабилизацию обстановки на европейском континенте, сообщает телеканал «Звезда».

В конце октября о том, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, назвал призывы Киева не более чем «политическими упражнениями». Он подчеркнул, что исключить Россию из «большой двадцатки» невозможно.

17 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из состава «большой двадцатки». Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.

Последний на сегодняшний день саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию на нем представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.