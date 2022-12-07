Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косово взрывоопасной
Армия
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Экономика
ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
Мир
Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии
Мир
Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20
Мир
Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане
Мир
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины
Мир
Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран
Авто
В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

В Госдуме отреагировали на желание США исключить Россию из G20

Депутат Госдумы Чепа предрек неудачу попытки США исключить Россию из G20
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не удастся попытка продавить исключение России из G20. Такое мнение первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в среду, 7 декабря.

Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине
И почему на этот раз Запад не стал бойкотировать российскую делегацию

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20. Это следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат конгресса, сообщает телеканал «360».

«G20 — это не только Соединенные Штаты Америки и не только НАТО. Есть страны, которые выступают категорически против исключения России из «большой двадцатки». На сегодняшний день многие страны прекрасно понимают, что без участия России большинство проблемных вопросов решить просто невозможно», — заявил Чепа в беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, Россия будет внимательно наблюдать за развитием событий и отреагирует на предложение Соединенных Штатов дипломатическим путем.

«И лично у меня есть уверенность в том, что попытка продавить такие предложения не получится», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что проект конгресса США предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Конгрессмены подчеркнули, что им требуются также финансовые средства для принятия мер, необходимых для продвижения подобной политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России и направлен на дестабилизацию обстановки на европейском континенте, сообщает телеканал «Звезда».

В конце октября о том, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, назвал призывы Киева не более чем «политическими упражнениями». Он подчеркнул, что исключить Россию из «большой двадцатки» невозможно.

17 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из состава «большой двадцатки». Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.

Последний на сегодняшний день саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию на нем представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022