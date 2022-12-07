Самолеты Ан-2 свяжут Благовещенск и Селемджинский район

Авиасообщение между Благовещенском и поселками Селемджинского района возобновили в Амурской области. Полеты выполняет «Амурская авиабаза» на самолетах Ан-2.

По данным Амурской службы новостей, самолеты курсируют по маршруту Благовещенск — Свободный — Февральск — Экмичан. На каждый рейс могут попасть 11 человек.

Самолеты отправляются на север Приамурья по вторникам и четвергам. В обратном направлении рейсы отправляются по средам и пятницам.

Ранее сообщалось, что с 3 января 2023 года самолеты будут отправляться из Волгограда в Самару. Рейсы запланированы дважды в неделю.