В Белоруссии приняли в первом чтении проект о смертной казни за госизмену
Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность смертной казни за измену государству, совершенную должностными лицами. Об этом сообщается в среду, 7 декабря, в Telegram-канале законодательного органа.
«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию ч. 2 ст. 356 уголовного кодекса, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в сообщении.
Как уточняется, эта норма предусмотрена проектом закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который белорусские депутаты приняли в среду в первом чтении.
Чтобы принятые поправки вступили в силу, законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой. Кроме того, его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.
В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих смертную казнь за покушение на совершение терактов. Согласно ему, высшая мера наказания предусмотрена за приготовление к покушению на представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны.
Кроме того, казнь грозит за подготовку к акту международного терроризма, теракта с применением объектов атомной энергетики, с использованием радиации или ядерных материалов, химических или биологических веществ.
В сентябре 2021 года Лукашенко допустил возможность проведения референдума по вопросу отмены смертной казни в Белоруссии. В 1996 году на референдуме за сохранение смертной казни в Белоруссии проголосовало почти 80,5% жителей.