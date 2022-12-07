Жителей Центральной России к концу недели ожидает потепление

Температура в Центральной России повысится на 10 градусов к концу недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, передает телеканал «Известия». По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в выходные ожидается от –5 до 0 градусов днем и от –7 до –2 ночью.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.