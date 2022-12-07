В Кремле выразили готовность содействовать встрече Пашиняна и Алиева

Москва будет готова оказывать необходимое содействие для проведения встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в среду, 7 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что идея по проведению неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который может состояться в Санкт-Петербурге в конце этого года, есть. Соответствующее объявление сделают, когда будут финализированы все договоренности, отметил он.

«По встрече (Пашиняна и Алиева. — Ред.), тоже если будет понимание, будем вас информировать», — заключил Песков.

Ранее, 5 декабря, Лавров заявил, что Россия заинтересована в способствовании заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что важным остается выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты в том числе в ноябре 2020 года и в октябре текущего года в Сочи.

26 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана.

До этого, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Алиев и Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.