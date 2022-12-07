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В Кремле объяснили появление военкора в составе СПЧ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 декабря рассказал журналистам, почему в составе Совета по правам человека (СПЧ) появился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«На фоне развития СВО такой феномен военкоров сложился, это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего, рискуют жизнью, освещая события», — сказал Песков.

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По его словам, военкоры превратились в ретрансляторов информации из зоны СВО и защитников прав бойцов. Именно поэтому, как отметил Песков, Коц и вошел в СПЧ.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ. Кроме Коца у в совете появилось еще девять новых членов.

В обновленный состав, в частности, вошла уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с «Известиями» заявила, что включение в состав СПЧ представителя их правозащитного института — это знак доверия и еще одно подтверждение тому, что вопросам защиты детства на самом высоком уровне уделяется особое внимание.

Песков тогда объяснил изменения в составе СПЧ естественной ротацией. Он отметил, что в связи с новыми обстоятельствами лидеры общественного мнения в стране меняются. На их место приходят люди, которые лучше могут представлять гражданское общество.

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