Свыше 2,5 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Полиция проводит проверку по факту нескольких случаев дистанционного мошенничества в Псковской области. Потерпевшие отдали злоумышленникам больше 2,5 млн рублей.

В МВД уточнили, что жертвами мошенников стали жители Пскова, Опочки, поселка Красногородск и Палкинского района. Об этом сообщает Псковская лента новостей. Во время телефонного звонка злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали потерпевших перевести накопления на «безопасные» счета

В некоторых случаях мошенники предлагали гражданам компенсации за ранее приобретенные лекарства.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, полиция ведет расследование.

В Омске пенсионерка отдала мошенникам около 2 млн рублей. Злоумышленники предложили ей доход от инвестиций в драгоценный металлы и биткоины.