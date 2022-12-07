Захарова «изумилась» отсутствию реакции Запада на прекращение вещания «Дождя»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 7 декабря, указала на игнорирование Западом аннулирования лицензии на вещание телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») в Латвии и Литве.
«Госдеп, Белый дом, ПАСЕ, ОБСЕ, Совет Европы в отгулах, наверное. Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение. Что там с «ценностями», «демократий» и «свободой слова»?» — написала она в Telegram-канале.
В Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь» на вещание утром 6 декабря. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. Председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш сообщил, что решение было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.
7 декабря стало известно, что Литва вслед за Латвией аннулировала лицензию на вещание у «Дождя».
Днем ранее Захарова опубликовала шпаргалку для западных стран по реакции на отзыв лицензии на вещание у «Дождя» латвийским регулятором. Она привела цитаты заявлений Госдепа США, Белого дома, НАТО о том, что в России преследуют «Дождь», а запрещать его работу плохо. Захарова предложила заменить слово «Россия» на слово «Латвия».
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, аннулирование лицензии «Дождя» на вещание ярко продемонстрировало ошибочность суждений о том, что где-то лучше, чем дома.