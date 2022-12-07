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Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президент США Джо Байден забыл на открытии завода по производству наночипов в Аризоне, производством чего занимается предприятие. Видео выступления американского лидера на производстве микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company показал телеканал CNBC.

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«Построят вторую лабораторию в Фениксе, чтобы производить чипы, три наночипа. <…> Нано, ноно… Я не знаю», — сказал Байден.

Свою речь 80-летний Байден завершил под повальный хохот в зале, сообщается на сайте kp.ru.

Тайваньская компания TSMC производит чипы и микросхемы. Она — один из ведущих инвесторов в Соединенных Штатах и самый крупный в Аризоне, сообщает телеканал «360».

Правление решило втрое увеличить траты на строительство второго завода, до $40 млрд. Его откроют в 2024 году, а через два года на предприятии начнут выпускать чипы нового поколения. На первом заводе работают около 10 тыс. человек, с открытием новой линии число сотрудников увеличат вдвое.

Ранее, 23 ноября, по случаю Дня благодарения Байден пытался поговорить с индейкой и протянул ей микрофон. Позже он помиловал индеек Шоколадку и Крошку, сообщается на сайте aif.ru.

Действующий президент США Джо Байден — самый возрастной глава американской администрации в истории. За почти два года президентства он отметился бесчисленным количеством ошибок в речи и странных поступков, волнующих общественность. Эксперты и простые американцы выражали опасения из-за состояния здоровья президента, подозревая, что Байден не в состоянии твердо стоять на ногах и страдает когнитивными отклонениями. «Известия» сделали подборку, чем рассмешил и испугал общественность американский президент.

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