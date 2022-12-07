Первый автозимник открыли в Башкирии

В Башкирии ввели в эксплуатацию первую ледовую переправу через реку Уфу. Она находится у села Караидель на дороге Бирск — Сатка. У автозимника две полосы.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональный МЧС, грузоподъемность переправы составляет 2 т. Ширина каждой полосы — 50 м. Длина переправы — 300 м.

Ранее сообщалось, что в Якутии в этот зимний сезон планируют открыть более 10 тыс. км автозимников. Порядка 2 тыс. км проездов уже ввели в эксплуатацию.