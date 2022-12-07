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ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году

Эксперт Цветкова: торговые центры в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Трансформации, происходящие с арендаторами торговых центров (ТЦ), могут привести к росту уровня свободных площадей в моллах Москвы до 10–15% в 2023 году в случае оптимистичного сценария и до 15–20% в случае негативного развития событий. Об этом 7 декабря сообщила «Известиям» директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

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Поэтому планы по вводу новых торговых центров в Москве и регионах были скорректированы, отметила она.

«Все устаревшие ТЦ будут трансформироваться в специализированные форматы: развлекательные, мебельные, дискаунтеры», — сказала эксперт.

По ее мнению, с высокой вероятностью, будут практиковаться снос и редевелопмент таких объектов в жилье. Дополнительно торговые площади могут быть использованы под размещение складов или производств.

Арендаторы сегментов «развлечения», «сервисы» и «общественное питание» стали драйвером спроса на помещения в ТЦ, добавила Цветкова.

30 ноября управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский сообщил «Известиям», что в настоящее время в стране в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 ТЦ. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов, считает эксперт.

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