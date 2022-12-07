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Сквер в Нижнем Новгороде пострадает из-за строительства метро

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Власти Нижнего Новгорода признали, что сквер Белинского пострадает из-за строительства подземки. Возле торгового центра «Шоколад» будут обустраивать вентиляционную шахту для метро от «площади Свободы» до «Сенной».

ИА «НьюсНН» со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН» пишет, что после того, как все раскопки будут завершены, начнется комплексное благоустройство. В сквере Белинского высадят более 20 деревьев и порядка 1,2 тыс. кустарников, облагородят около 2 тыс. кв. м газона и цветников.

В общественном пространстве обещают высадить только ценные породы деревьев, такие как липа и лиственница, а также хвойники и высокие декоративные цветущие кустарники.

Кроме того, в сквере оборудуют пешеходные дорожки, поставят фонари и скамейки. Все мероприятия планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в Нижнем Новгороде планируют начать прокладку тоннеля метрополитена. Работы стартуют в нагорной части города. Строители считают, что конструкция пройдет в одну сторону за полгода.

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