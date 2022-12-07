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Появились первые фото Volkswagen Tiguan 2024 модельного года

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Фото: Motor1
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Появились первые фото кроссовера Volkswagen Tiguan нового поколения. На них новинка «замаскирована» под предыдущую модель, сообщил 7 декабря портал Motor1.

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Машину сфотографировали в камуфляжной пленке, чтобы она как можно больше походила на ныне выпускаемую модель, приделав ей фальшивые насадки выхлопной системы, однако новый кроссовер выглядит массивнее и у него более плавные линии кузова.

Судя по первым фото, Volkswagen пытается уйти от прежних угловатых форм. Обновленный экстерьер имеет сходство с электрокроссовером ID.4. Ожидается, что новый кроссовер будет использовать обновленную платформу MQB, а значит, машина получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут отвечать будущим экологическим нормам Евро-7.

Специалисты предположили, что силовая установка нового автомобиля будет включать технологию мягкого гибрида. Чисто электрическим новый Tiguan вряд ли станет, так как он будет конкурировать с электромоделью ID.4.

В конце октября 2022 года в Volkswagen объявили, что начиная с 2033 года на европейском рынке будут продаваться только полностью электрические модели марки. Об этом рассказал руководитель компании Томас Шефер.

28 ноября российские дилеры по параллельному импорту стали ввозить в РФ лифтбэки и универсалы Volkswagen Arteon. Автомобили предлагаются как с бензиновыми (190 и 280 л.с.), так и с дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 л. Все моторы сочетаются с «роботом». Машины доступны как с передним, так и с полным приводом. В список оснащения Arteon входят адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, трехзонный климат-контроль, навигационная система, светодиодные фары и другие комфортные опции. Стоимость лифтбэков в России начинается от 4,15 млн рублей, универсалов — от 4,3 млн рублей.

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