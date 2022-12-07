Власти Ставрополья заявили о превышении эпидпорога по ОРВИ среди детей

В Ставропольском крае среди детей школьного возраста превышен эпидемический порог по заболеваемостью ОРВИ. Об этом NewsTracker рассказала замминистра здравоохранения по краю Яна Манкевич.

Она отметила, что эпидпорог превышен на 3% среди детей и школьников от семи до 14 лет. Однако особое беспокойство вызывает заболеваемость среди детей до двух лет. Она призвала родителей заболевших малышей обращаться к врачам даже при небольших настораживающих симптомах.

В Ставропольском крае в последние недели заболеваемость коронавирусом пошла на спад, а грипп и ОРВИ до начала декабря выявили более 15 тыс. раз.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предупредил о риске заболеть гриппом из-за отсутствия коллективного иммунитета. По его словам, пока в течение двух лет в мире бушевала пандемия COVID-19, иммунная система человека «забыла», как вести себя с вирусом гриппа.