Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане

Экоактивисты движения «Последнее поколение» облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане, где в среду, 7 декабря, состоится открытие нового сезона. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило агентство ANSA.

Полиция задержала пятерых участников акции, выступавших с плакатами против использования газа и угля.

В частности, краской была испачкана афиша предстоящей премьеры.

Отмечается, что работы по очистке фасада театра от краски уже начались.

Новый сезон открывает опера русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». На премьере будут присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мероприятие станет одним из крупнейших событий культурной жизни, отмечает агентство.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что активисты экологического движения Just Stop Oil начали двухнедельный протест против разработки новых месторождений газа и нефти. Они шли по дороге перед автомобилями, тем самым преграждая им путь. Протестующих окружали полицейские, два человека были задержаны.

23 ноября член британской палаты общин от Консервативной партии Гарет Джонсон призвал запретить движение Just Stop Oil. По его мнению, эти люди — не протестующие, а преступники.

До этого, 14 ноября, экоактивисты облили краской здание банка Barclays в шотландском Абердине. Участники движения сделали это в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений в Великобритании.

1 ноября активисты Just Stop Oil попытались перебраться через ворота Даунинг-стрит, но были схвачены полицией. Одна группа протестующих попыталась штурмовать вход, в то время как другая села на дорогу, чтобы заблокировать Уайтхолл, а некоторые приклеились к асфальту.