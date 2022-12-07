Сильный снегопад прогнозируют на территории Карелии

МЧС предупреждает жителей Карелии о сильном снегопаде. Осадки ожидаются 7 и 8 декабря.

Согласно прогнозам, снег выпадет в юго-западных районах республики. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Пряжинском, Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском и Сортавальском районах.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили на территории Татарстана. Температура воздуха в республике на девять и более градусов ниже климатической нормы, местами холодает до –26 градусов. Заморозки продлятся до 10 декабря.