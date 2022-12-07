Дело возбудили после гибели детей при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после пожара на хуторе Усьман. Во время возгорания погибли двое детей.

В УСКР по региону RostovGazeta сообщили, что пожар начался, когда двое детей, двухлетний мальчик и пятилетняя девочка, остались дома без присмотра взрослых. До приезда пожарных огонь охватил весь дом, стены и крыша обрушились.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допрашивают родителей и очевидцев. Назначены экспертизы.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о пожаре в Оренбурге, который унес жизни семьи из четырех человек, включая двоих детей.