В Казани 31 млн рублей направят на регулирование числа бездомных собак

В 2023 году власти направят больше 30,9 млн рублей на содержание и регулирование численности бездомных животных в Казани. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на портал госзакупок.

В качестве заказчика работ выступает комитет ЖКХ. Согласно документам, подрядчику предстоит проводить лечебно-профилактические мероприятия — вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию. Кроме того, необходимо содержать собак за десять дней до кастрации, а также в течение десяти дней после операции. Отдельная статья расходов предусмотрена на умерщвление животных, которые страдают неизлечимыми заболеваниями или имеют значительные травмы. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Контракт будет заключен с 1 января по 31 декабря 2023 года.

За два года в Казани отловили и стерилизовали свыше 7,3 тыс. собак. Больше 6 тыс. из них вернули в места прежнего обитания, еще 494 собаки признаны агрессивными и помещены в приют.