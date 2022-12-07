Первыми слушателями Университета креативных индустрий в 2023 году станут представители новых регионов РФ

6 декабря руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин принял участие в стратегической сессии «Добро пожаловать домой: культурная интеграция новых регионов», которая прошла на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2022 в рамках Дома молодежи в ЦВЗ «Манеж».

Во время своего выступления Сергей Першин заявил: «За семь лет из небольшого ежегодного проекта «Таврида» превратилась в крупный образовательный центр. Сейчас это 250 га земли, где строится новый город для российской культуры будущего. Мы планируем запустить первую очередь центра в мае, но с конца января готовы принимать коллег из четырех новых субъектов нашей страны».

Университет креативных индустрий создается в Крыму, в бухте Капсель, он станет первым крупнейшим образовательным центром в России на берегу моря. Кроме того, в рамках своего выступления руководитель арт-кластера «Таврида» отметил, что в настоящий момент ведется работа по запуску акселератора проектов для молодежи с новых субъектов РФ: «Нам бы хотелось не только открывать возможности, но и видеть как можно больше качественных проектов, поэтому уже сейчас мы запускаем акселератор проектов для ребят с новых территорий, чтобы потом, когда они приедут к нам на площадку, шансов получить грант на социальный или творческий проект было больше».

Стратегическая сессия «Добро пожаловать домой: культурная интеграция новых регионов» прошла 6 декабря на главной сцене Дома молодежи в ЦВЗ «Манеж». Основная цель встречи — понять существующий запрос творческих команд и жителей освобожденных территорий: как сообщество уже откликается на актуальную повестку, что нужно для восстановления культурной жизни. Модератором встречи выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

На сессии присутствовали: министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, российский политик и общественный деятель Денис Майданов, российская радио- и телеведущая Юлия Барановская, российский поэт Владислав Маленко, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, генеральный директор АНО «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров, художественный руководитель Дворца культуры «Сватова-Лучка» Ирина Шалина, в онлайн-формате на мероприятии присутствовал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.