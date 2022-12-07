Байден не смог рассказать об открытии новой лаборатории по производству чипов

Байден не смог рассказать об открытии новой лаборатории по производству чипов

2022-12-07 12:16:05

2022-12-07 12:16:05

2022-12-07 12:16:05

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