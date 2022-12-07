Волгоград и Самару свяжут прямые рейсы с 3 января

Из Волгограда в Самару можно будет улететь без пересадок с 3 января 2023 года. Рейсы запустят на период до 24 марта.

Перелеты будут осуществлять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Так, во вторник самолет отправится из Волгограда в Самару в 11:00 и прибудет обратно в 15:10. в пятницу воздушное судно будет вылетать из Волгограда в 8:45, а возвращаться обратно — в 12:45. Полет в одну сторону займет около полутора часов.

Для перевозки пассажиров используют лайнеры Embraer 190, вместимость которых составляет 110 человек, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В конце октября аэропорт Самары Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание. Рейсы будут выполняться по 37 направлениям.