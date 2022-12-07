Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косова «взрывоопасной»
Армия
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Экономика
ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
Мир
Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии
Мир
Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20
Мир
Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане
Мир
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Волгоград и Самару свяжут прямые рейсы с 3 января

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Волгограда в Самару можно будет улететь без пересадок с 3 января 2023 года. Рейсы запустят на период до 24 марта.

Перелеты будут осуществлять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Так, во вторник самолет отправится из Волгограда в Самару в 11:00 и прибудет обратно в 15:10. в пятницу воздушное судно будет вылетать из Волгограда в 8:45, а возвращаться обратно — в 12:45. Полет в одну сторону займет около полутора часов.

Для перевозки пассажиров используют лайнеры Embraer 190, вместимость которых составляет 110 человек, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В конце октября аэропорт Самары Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание. Рейсы будут выполняться по 37 направлениям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022