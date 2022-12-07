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Песков: Россия рассматривает разные варианты ответа на потолок цен на нефть

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Российские власти рассматривают различные варианты ответных мер на введенный западными странами потолок цен на нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

«После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — сказал «РИА Новости» представитель Кремля.

Ранее в этот день газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что проект указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах Евросоюзу обсуждают с его администрацией и правительством. Всего, по данным издания, разработано три варианта решений.

Сообщается, что первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Также рассматривается введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

6 декабря агентство Bloomberg сообщило, что в ответ на введение потолка цен на российскую нефть Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости данного вида сырья, а также другие меры.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 6 декабря заявил, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

О введении потолка цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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