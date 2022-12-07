ФСБ предъявила обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене

Следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене ученому-геодезисту Валерию Качину. Об этом 7 декабря сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ)», — цитирует ТАСС текст сообщения.

Отмечается, что Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, мужчину этапировали в столичное СИЗО «Лефортово».

Лефортовский суд Москвы в свою очередь продлил срок ареста Качина до 12 марта.

Подчеркивается, что материалы уголовного дела в отношении обвиняемого имеют гриф «секретно».

Качину 35 лет. Он окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. Последнее место работы — заповедник «Бастак». В нем Качин занимал должность младшего научного сотрудника, специализировался на геоинформационных системах.

Ранее, в октябре, в Томске областной суд вынес приговор в отношении физика Александра Луканина, которому были выдвинуты обвинения в госизмене. Речь шла о попытке передачи российских разработок Китаю. Ученому предстоит провести семь с половиной лет в колонии строгого режима.