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Показатель смертности от туберкулеза снизился в Подмосковье на 14%

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В 2022 году в Московской области от туберкулеза умирали реже. Показатель смертности от этого заболевания снизился за год на 14%.

Так, за 11 месяцев 2021 года показатель составлял 1,4 на 100 тыс. населения, а за тот же период этого года смертность составила 1,2 на 100 тыс. человек. Эти данные приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По словам главврача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина, в регионе проводится масштабная работа для снижения количества людей, умирающих от этого заболевания. В Подмосковье выстроена система профилактики, ранней диагностики и лечения туберкулеза, отметил Смердин. С 2019 по 2020 год показатель снизился на 20%, а в этом году — еще на 14%.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат от Национального института качества Росздравнадзора. Он подтверждает соответствие высоким требованиям при оказании медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в России за последние 10 лет выросла вдвое доля зараженных нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза. Она превысила 30% от всех новых случаев болезни.

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