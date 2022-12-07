«Соллерс» разместит свой научно-технический центр в Казани

Автомобилестроительный холдинг «Соллерс» намерен создать свой новый научно-технический центр (НТЦ) в Казани. Он расположится на территории технопарка «Идея», сообщил 7 декабря портал Drom.

Новое подразделение будет сосредоточено на создании новых модификаций легкого коммерческого транспорта (LCV), а также инженерном сопровождении программ локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, включая проект по производству новых двигателей.

Согласно планам «Соллерс», в НТЦ будут работать российские и иностранные инженеры, включая выпускников ведущих технических вузов Татарстана и Поволжья.

Одним из главных направлений деятельности нового центра станет развитие компетенций в области электроники и цифровых технологий, применяемых в управлении транспортных средств, включая телематические комплексы. Кроме того, центр займется разработкой решений по унифицированным модулям для электрических моделей легких коммерческих автомобилей.

26 ноября компания «Соллерс» запустила производство новых моделей легких грузовиков в Елабуге. Грузовик «Атлант» полной массой от 2,5 т до 4,2 т будет оснащен дизельным двигателем 139 или 150 л.с. экологического класса Евро-5. «Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки массой от 2,5 до 3,5 т для перевозок внутри города. Он может оснащаться дизельным двигателем мощностью 130 или бензиновым на 147 л.с. класса Евро-5. В основе выпускаемых машин лежат копии фургонов и микроавтобусы JAC N25/N35 и JAC Sunray. Многолетнее сотрудничество с Ford по выпуску вэнов Transit было прекращено по инициативе американской стороны весной 2022 года.