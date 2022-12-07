В Испании более 150 человек пострадали при столкновении поездов

Более 150 человек в среду, 7 декабря, пострадали при столкновении двух поездов в испанской Каталонии. Об этом сообщает телеканал RTVE со ссылкой на местное управление по защите гражданского населения.

«Авария произошла сегодня утром около 7:50 (09:50 мск. – Ред.), когда по причинам, которые выясняются, поезд, идущий в направлении Барселоны, столкнулся с другим поездом, который находился на станции Монткада и также направлялся в столицу Каталонии», — сообщает телеканал.

Отмечается, что 150 человек получили легкие травмы, еще пятеро пострадали более серьезно.

Происшествие привело к перекрытию пригородной линии R4 Renfe, движение по которой в настоящее время парализовано, как и линии R7 и R12, в обоих направлениях.

Как сообщает телеканал, на месте работают спасательные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

4 декабря сообщалось, что в подмосковном Пушкино электропоезд столкнулся с такси. Инцидент произошел на перегоне Зеленый Бор – Ивантеевка в городском округе Пушкино в результате нарушения правил дорожного движения. Возгорания не произошло, разлива топлива не было, ж/д полотно не пострадало, контактные линии не повреждены.

Ранее, 29 ноября, поезд столкнулся с грузовиком на Савеловском направлении МЖД. В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также было повреждено несколько опор контактной сети.