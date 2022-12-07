Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Экономика
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Политика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Пушилин поручил оказать помощь семьям погибших в аварии с микроавтобусом в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аварии между Торезом и Шахтерском при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля, перевозившего военных в Донецкой Народной Республике (ДНР), по уточненным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил 7 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.

«О людях помнят, они не брошены»
«Известия» объехали почти опустевшие села Донбасса и узнали, почему их жители остаются у линии фронта

«Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтерском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы», — указал Пушилин в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что на месте аварии работают все экстренные службы.

Также он сообщил, что отдал поручение и.о. заместителя председателя правительства республики Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших.

Ранее в среду стало известно, что грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек. Трое пострадавших военных госпитализированы. Известно, что пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

До этого, 9 ноября, стало известно о гибели в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Авария произошла под Геническом. Как было установлено, смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022