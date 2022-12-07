Пушилин поручил оказать помощь семьям погибших в аварии с микроавтобусом в ДНР

В аварии между Торезом и Шахтерском при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля, перевозившего военных в Донецкой Народной Республике (ДНР), по уточненным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил 7 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтерском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы», — указал Пушилин в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что на месте аварии работают все экстренные службы.

Также он сообщил, что отдал поручение и.о. заместителя председателя правительства республики Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших.

Ранее в среду стало известно, что грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек. Трое пострадавших военных госпитализированы. Известно, что пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

До этого, 9 ноября, стало известно о гибели в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Авария произошла под Геническом. Как было установлено, смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека.