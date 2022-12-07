Посольству РФ не сообщали о задержании россиянки по делу о подготовке переворота в ФРГ

Посольство России в Германии не получило от властей уведомлений о задержании в ФРГ россиянки по делу о подготовке госпереворота. Об этом 7 декабря сообщили в дипмиссии.

«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела. Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего», — заявили в диппредставительстве.

Как заверили в посольстве, в случае поступления обращений от россиянки ей будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».

О том, что среди задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота в Германии есть гражданка России, стало известно ранее в среду. Отмечалось, что россиянка Виталия Б. подозревается в поддержке террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.

В частности, гражданка РФ подозревается в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России. При этом в Генпрокуратуре ФРГ добавили, что подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии не получили поддержки от российских представителей.

7 декабря полиция ФРГ начала проводить одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага (парламента Германии) с целью госпереворота. С раннего утра 3 тыс. полицейских проводят обыск более чем в 130 домах и квартирах по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы.