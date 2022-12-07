Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Экономика
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Политика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Посольству РФ не сообщали о задержании россиянки по делу о подготовке переворота в ФРГ

Посольство РФ не получало уведомления о задержании россиянки по делу о подготовке переворота в ФРГ
0
Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Германии не получило от властей уведомлений о задержании в ФРГ россиянки по делу о подготовке госпереворота. Об этом 7 декабря сообщили в дипмиссии.

«В Германии ожидается рецессия»
Глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст — о риске деиндустриализации ФРГ и последствиях введения порога цен на нефть

«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела. Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего», — заявили в диппредставительстве.

Как заверили в посольстве, в случае поступления обращений от россиянки ей будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».

О том, что среди задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота в Германии есть гражданка России, стало известно ранее в среду. Отмечалось, что россиянка Виталия Б. подозревается в поддержке террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.

В частности, гражданка РФ подозревается в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России. При этом в Генпрокуратуре ФРГ добавили, что подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии не получили поддержки от российских представителей.

7 декабря полиция ФРГ начала проводить одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага (парламента Германии) с целью госпереворота. С раннего утра 3 тыс. полицейских проводят обыск более чем в 130 домах и квартирах по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022