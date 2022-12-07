Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ стянули дополнительные силы в район Артемовска

Командование Вооруженных сил Украины подтянуло дополнительные силы в район Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Об этом 7 декабря заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для Вооруженных формирований Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Офицер НМ ЛНР отметил, что большую часть украинских бойцов сразу направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери, в то время как остальные пока находятся в резерве командования.

Накануне Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска, оказались в катастрофическом положении. По его словам, украинские военнослужащие, особенно мобилизованные, испытывают голод, холод и нехватку боеприпасов.

Днем ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, откуда угрожают Донецку, добавил он.

До этого, 4 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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