Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Экономика
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Политика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Сюжет:

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ стянули дополнительные силы в район Артемовска

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование Вооруженных сил Украины подтянуло дополнительные силы в район Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Об этом 7 декабря заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Подконтрольная работа: ВС РФ освободили шесть населенных пунктов
Из-за потерь в живой силе боевые возможности ВФУ постепенно падают, объясняют эксперты

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для Вооруженных формирований Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Офицер НМ ЛНР отметил, что большую часть украинских бойцов сразу направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери, в то время как остальные пока находятся в резерве командования.

Накануне Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска, оказались в катастрофическом положении. По его словам, украинские военнослужащие, особенно мобилизованные, испытывают голод, холод и нехватку боеприпасов.

Днем ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, откуда угрожают Донецку, добавил он.

До этого, 4 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022