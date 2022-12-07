Грушко предупредил об ответе России на девятый пакет санкций ЕС

Москва ответит на девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) встречными ограничительными мерами. Об этом в среду, 7 декабря, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Естественно, будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах», — сказал Грушко, отвечая «РИА Новости» на вопрос, как в Москве оценивают новые меры ЕС, которые обсуждаются в рамках нового пакета санкций.

Грушко добавил, что ЕС и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения и их санкции вредят им же самим.

«Большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят», — подчеркнул замглавы МИДа.

Накануне Financial Times сообщила, что в проект нового пакета санкций ЕС войдут контроль над экспортом продукции и запрет четырех российских телеканалов. Согласно источникам издания, ЕС также предложит санкции против российской горнодобывающей промышленности.

5 декабря о том, что Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России, сообщила газета Politico. По имеющимся данным, они затронут сферы технологий, финансов, медиа и могут быть приняты уже 12 декабря.

При этом, как написала в октябре газета The New York Times, в ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых отраслей экономики.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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