Захарова предупредила об ответе РФ на любые санкции ЕС

Москва даст ответ на любые санкции Евросоюза (ЕС) с учетом своих интересов. Об этом в среду, 7 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вы прекрасно знаете, что на любые санкции дается соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее», — сказала она.

Дипломат указала, что Россия научилась жить в условиях ограничений, передает «Газета.Ru».

Ранее, 6 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что Запад и его союзники должны быть готовы к любому ответу России на новые ограничения. По его словам, если западные страны начинают войну без правил, Москва не должна чувствовать себя ограниченной в собственных средствах противодействия.

7 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 и ЕС. В настоящее время проект указа президента РФ Владимира Путина обсуждают с его администрацией и правительством, отметила газета.

Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ответ на ценовой потолок на российскую нефть Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости данного вида сырья, а также другие меры.

Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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