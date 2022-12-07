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В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек

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В Москве возле одного из ночных клубов между компанией молодых людей и 28-летним жителем столицы произошел конфликт со стрельбой, пострадал один человек. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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Инцидент произошел на Большой Дмитровке. Как уточняется, между мужчинами сначала завязалась словесная перепалка. Затем один из них достал травматический пистолет и выстрелил из него в сторону одного из оппонентов, после чего скрылся.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району при проведении оперативно-разыскных мероприятий на улице Большой Дмитровке задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве. У злоумышленника полицейские изъяли травматический пистолет, который в настоящее время направлен на исследование», — говорится в сообщении столичного главка МВД в Telegram-канале.

Пострадавшего госпитализировали. Как сообщается, согласно справке из лечебного учреждения, у потерпевшего огнестрельное ранение ноги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

24 ноября сообщалось, что неизвестный открыл огонь из травматического пистолета на севере Москвы, в результате стрельбы пострадал один человек. По данным «Известий», инцидент произошел на Солнечногорской улице в Головинском районе. Пострадавший был доставлен в Боткинскую больницу.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого — мужчину 1977 года рождения. Его доставили в ОМВД для проведения следственных мероприятий.

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