За два года при участии ДОМ.РФ введено в строй 7,7 млн кв. м жилья

Более 7,7 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в 2021–2022 годах при участии ДОМ.РФ — в основном в Москве, Московской и Тюменской областях, а также Краснодарском крае, рассказал на совещании с руководителями регионов генеральный директор госкомпании Виталий Мутко.

«За последние три года ДОМ.РФ перешел к принципам работы компании полного цикла, которая предлагает регионам комплексные решения по развитию рынка жилья и созданию условий для повышения качества жизни граждан. Предварительный результат по одному из ключевых направлений — вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель — говорит об актуальности предлагаемых нами решений для застройщиков», — отметил Мутко.

По данным ДОМ.РФ, в 2022 году госкомпания вовлекла в хозяйственный оборот 2,1 тыс. га земли с градостроительным потенциалом в 8 млн кв. м в 51 регионе. При этом более 70% таких участков расположены в Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Сахалинской областях.

Кроме того, уже реализуется 16 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 13 регионах с градпотенциалом 1,98 млн кв. м. Ранее ДОМ.РФ передал инвесторам через свои аукционы участки под эти проекты. Всего правительственная комиссия одобрила 51 подобный проект в 21 регионе с градостроительным потенциалом 10,7 млн кв. м.

Среди важных направлений работы ДОМ.РФ — развитие цивилизованного рынка арендного жилья, которым корпорация занимается по поручению президента России с 2016 года, было подчеркнуто на совещании. В настоящее время в портфеле Единого института 16 проектов корпоративной, студенческой, коммерческой и льготной аренды — это около 10 тыс. квартир и апартаментов в семи регионах. Также планируется реализация арендных проектов в Липецке и Тюмени, создание студенческих арендных домов в Тамбове и Владивостоке.

Помимо этого, в январе–ноябре портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ вырос на 1,6 трлн рублей и достиг 3,7 трлн рублей, что составляет треть российского рынка. В настоящее время финансируется строительство 27 млн кв. м жилья в 42 регионах для 555 тыс. семей.