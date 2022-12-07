Балетный класс открыли в Перми для детей с инвалидностью

В Перми с детьми с ограничениями по здоровью будут бесплатно заниматься балетом. О начале работы такого класса для детей с инвалидностью сообщила пермская общественная организация «Счастье жить».

Ребят приглашают на занятия в «Дом счастья», который находится на шоссе Космонавтов. Занятия будет проводить хореограф Татьяна Гинзбург со стажем работы 20 лет. Она уверена, что уроки классической хореографии развивают пластику тела и формируют правильную осанку, пишет ИА «Ура.ру».

Агентство напоминает, что общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» одержала победу в конкурсе президентских грантов. На развитие своих инициатив она получила более 16,5 млн рублей.

Ранее, 30 ноября, Совет Федерации одобрил закон о дополнительных выходных днях для родителей детей-инвалидов.