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Возраст чаще всего болеющих гриппом детей назвали в Курганской области

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В Курганской области назвали возраст детей, которые чаще всего в этом сезоне болеют гриппом и ОРВИ. Это подростки старше 15 лет. Заболеваемость простудными вирусными заболеваниями среди детей в регионе превысила эпидемический порог на 21%. Об этом сообщил первый замдиректора регионального департамента здравоохранения Назар Шевченко.

По его словам, которые приводит ИА «Ура.ру», в возрасте от трех до шести лет болеют порядка 1,5 тыс. детей. Это выше предельного порога почти на 25%. От 7 до 14 лет болеют около 1,3 тыс. человек, что выше порога на 23%. Подростки старше 15 лет — более 5 тыс. человек, и это выше порога на 20%.

Агентство напоминает, что количество заболевших ОРВИ в Курганской области резко выросло за неделю. Темп прироста составил почти 19%. Общий порог заболеваемости превышен на 22%. В регионе закрыты на карантин три школы полностью, а в 29 школах отправили домой отдельные классы. В регионе также зарегистрировали 10 случаев свиного гриппа. В основном болеют дети.

6 декабря сообщалось, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 14 лет превысила эпидемические пороги.

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