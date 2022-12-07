В ДТП с маршруткой на севере Москвы пострадали восемь человек

На севере Москвы в среду, 7 декабря, произошло ДТП с участием маршрутки, пострадали восемь человек.

По данным «Известий», авария произошла в районе Аэропорт рядом с домом 66 по Ленинградскому проспекту. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на полосе по пути движения в Московскую область.

Подробности ДТП выясняются. На место происшествия отправлены экстренные службы.

Ранее, 30 ноября, в Трусовском районе Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали. Отмечалось, что в маршрутном такси находились девять человек. В пожарном спецтранспорте находились три работника ГКУ «Волгоспас». Всех пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.