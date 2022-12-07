Газета отметила ожидание западными лидерами переговоров Украины и РФ

Будапешт, Париж и ряд других европейских столиц всё активнее поддерживают идею скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной, однако сами не форсируют данный процесс. Об этом сообщает «Коммерсант» 6 декабря.

Издание указывает, что на позицию Европы во многом повлияли заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно конфликта России и Украины, которые он сделал во время поездки в США. Они нашли отклик у лидеров и политиков других западных стран. В частности, с Макроном согласился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддержав его в том, что разные государства Запада, занимая одинаковую позицию по конфликту на Украине, платят за него разную цену.

Поэтому позиция Запада выглядит в настоящее время двоякой: с одной стороны, все союзники Киева выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С другой же — некоторые страны, включая Францию, считают, что нужно быть готовыми к переговорам чем раньше, тем лучше, указал «Коммерсант».

В последние месяцы тема мирного урегулирования конфликта звучит всё чаще. И даже была заявлена госсекретарем США Энтони Блинкеном, который во время конференции газеты The Wall Street Journal CEO Summit отметил, что «в какой-то момент, скорее всего, это всë [конфликт] закончится дипломатией, переговорами».

Однако и Киев, и Москва пока дают Западу понять, что время для этого еще не пришло, отмечает издание.

6 декабря Орбан поддержал позицию Макрона, отметив, что страны Евросоюза (ЕС) и США платят совершенно разную цену за конфликт на Украине, хотя они и придерживаются одних и тех же принципов. Глава венгерского правительства высказал мысль, что санкции против России должны быть пересмотрены, иначе европейская промышленность окажется в еще более глубоком кризисе.

Ранее, 4 декабря, президент Франции заметил, что нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил Макрон, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

5 декабря американский кинорежиссер Оливер Стоун отметил, что это США на самом деле ответственны за разжигание конфликта в Донбассе. По его словам, США ― «эксперты в осуждении любой страны в мире», когда та нарушает международное право, навязанное Вашингтоном. В то же время сами США нарушают любые правила, когда им этого хочется.

В тот же день Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда». В то же время госсекретарь США заявил, что Белый дом рассчитывает, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится установлением долгосрочного мира в результате переговоров.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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