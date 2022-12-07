16 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в ДНР
Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в Донецкой Народной Республике (ДНР), погибли 16 человек. Об этом 7 декабря сообщили в экстренных службах.
«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — приводит ТАСС текст сообщения.
Отмечается, что среди погибших водитель грузовика.
На месте ДТП работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства аварии.
Накануне на трассе М5 рядом с Уфой произошло ДТП, в результате которого обрушился строящийся надземный переход: его зацепил кузовом проезжавший грузовик. В результате водитель грузовика погиб.