Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах

В Свердловской области в ближайшие два дня, 7 и 8 декабря, ожидаются аномально низкие температуры. Столбики термометров опустятся на 8–14 градусов ниже привычных для этого времени значений.

По данным Гидрометцентра России, на которые ссылается «ТагилСити.Ру», в регионе похолодает до –29 градусов.

По предыдущим прогнозам метеорологов, в Челябинске, Екатеринбурге и Кургане весь декабрь будет аномально холодным. Морозы надвигаются на центр и юг Уральского федерального округа.

26 ноября этого года стало самым холодным днем за последние 16 лет. Ночью температура опускалась до –22,1 градуса, а днем поднималась до 18,5 градуса мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 7 и 8 декабря аномальное похолодание до –27...–34 градусов ожидается в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. А самые суровые холода будут на севере Якутии и в Магаданской области — ртутный столбик задержится на отметке в 50 градусов мороза.