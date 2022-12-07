Готовность томских убежищ оценили на 72%

В Томской области убежища и укрытия для размещения людей в случае ЧС готовы на 72%. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 15% в основном за счет понижения статуса убежищ до укрытий, пояснил глава ГУ МЧС региона Андрей Андреев, выступая на совещании в областной администрации.

Ранее власти региона провели ревизию подобных помещений и пришли к выводу, что их достаточно, чтобы обеспечить всё население. Для сотрудников ключевых предприятий предназначены укрытия, чтобы они имели возможность оперативно восстанавливать важные производства, а для остальных жителей используют подвалы и погреба.

Физическое состояние не готовых к приему людей сооружений по большому счету не улучшилось. Из 48 неготовых к использованию укрытий 34 расположены в Томске. В общей сложности к эксплуатации в регионе готовы 173 убежища, пишет РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании построила защищенный от радиации бункер, в котором можно пережить ядерный апокалипсис. На подготовку убежища было потрачено всего £15 тыс.