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ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артемовска
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтянуло дополнительные силы в район Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 7 декабря заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Большая часть украинских бойцов, по словам Марочко, была сразу направлена в зону активных боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери. Остальные пока находятся в резерве командования.

6 декабря Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов. Он отметил, что, вопреки заявлению Киева, положение у ВСУ «весьма специфическое» из-за проблем со снабжением. Офицер НМ ЛНР указал, что получил видео из Артемовска, на котором солдаты ВСУ признаются в проблемах со снабжением.

5 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.

Издание «Военная хроника» 4 декабря написало, что ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за натовской тактики.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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