Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщили в Росавиации 7 декабря.

Речь идет об ограничениях на перелеты в и из аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении агентства.

Все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.