Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Культура
Третий сезон сериала «Королевство» Ларса фон Триера выйдет в России
Мир
WP сообщила о причастности Украины к атакам на военные аэродромы в РФ
Происшествия
В ДТП с маршруткой на севере Москвы пострадали восемь человек
Мир
ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артемовска
Происшествия
16 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в ДНР
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря
Общество
Около 90% работодателей готовы сделать 31 декабря официальным выходным днем
Общество
В Нижневартовске завершился разбор завалов после взрыва в жилом доме
Спорт
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Мир
Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению России из G20

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщили в Росавиации 7 декабря.

На высший уровень: в аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Какие еще меры защиты появились в авиаузлах и к чему готовиться пассажирам

Речь идет об ограничениях на перелеты в и из аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении агентства.

Все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022