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Чуйский тракт расширили на нескольких участках

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В Алтайском крае Чуйский тракт сделали четырехполосным на участках общей протяженностью 25 км. Так, до 14 м расширили участок в Тальменском районе, со 143-го до 150-го км. Расширили участок со 173 км до 183 км у населенного пункта Озерки.

Завершен ремонт участка по направлению от Новоалтайска в сторону Республики Алтай у поселка Новый, со 212-го км до 216-го км. Участок за Баюновским Ключами, с 230-го до 234-го км, отремонтировали досрочно, пишет altapress.ru.

В конце сентября сообщалось о выборе подрядчиков для капитального ремонта Чуйского тракта. На работы из федерального бюджета планируется выделить 2,5 млрд рублей. Их проведут на участке с 250-го по 258-й км в Косихинском районе и на участке с 235-го по 243-й км также в Косихинском районе.

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