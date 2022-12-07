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Военкор Руденко назвал имя отдающего приказы об обстрелах Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Приказы об обстрелах центра Донецка отдает командир Вооруженных сил Украины Евгений Кураш. Об этом 7 декабря заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

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«Именно этот человек отдает приказы на обстрелы центра Донецка — Кураш Евгений Юрьевич (командир-полковник 110-й отдельной механизированной бригады)», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрелы центра города ведутся с позиций, расположенных в районе населенных пунктов Ласточкино и Тоненькое, это зона ответственности 110-й бригады, добавил журналист.

В ночь на 7 декабря «Известия» показали последствия очередного удара ВСУ по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По словам местного жителя Виталия, центр города обстреливают вторую неделю подряд.

Отмечалось, что одна из ракет попала в частный жилой дом.

Перед этим в СЦКК сообщали о запуске по Донецку шести ракет из РСЗО «Град».

Ранее, 6 декабря, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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