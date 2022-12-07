В Нижневартовске завершился разбор завалов после взрыва в жилом доме

Ликвидация последствий взрыва в жилом доме в Нижневартовске завершена. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил начальник ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Петр Кугуй.

«В 24 часа этого же дня работа по разборке поврежденных конструкций дома была полностью отработана», — приводят его слова в Telegram-канале городской администрации.

Также глава регионального МЧС отметил, что режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в связи со взрывом, продолжает действовать.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил, что в разрушенной части дома находятся 32 квартиры. На сегодняшний день поступило 14 заявлений на получение жилых помещений маневренного фонда. Одна семья получила ключи от квартиры из фонда накануне, еще три семьи будут размещены в течение дня.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила закрепить за всеми пострадавшими семьями социальных работников.

6 декабря губернатор сообщила об окончании поисковых работ на месте взрыва. Она также подтвердила информацию о восьми погибших в результате трагедии, добавив, что в их числе четыре ребенка. До этого стало известно о госпитализации пятерых пострадавших из девяти.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по региону, в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Согласно новым версиям, о которых 5 декабря заявил источник «Известий», взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона, например, при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.