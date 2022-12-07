Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о стремительном падении уровня поддержки Украины
Мир
Комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета
Мир
В Китае предрекли Европе расплату за потолок цен на нефть из России
Мир
Премьер Венгрии предупредил Европу о последствиях поддержки Украины
Мир
Госдеп США одобрил потенциальную сделку о продаже вооружений союзникам
Мир
Newsweek предрек крах энергетике Украины к концу года
Мир
Россия обвинила Зеленского в игре жизнями украинцев и европейцев
Мир
Экс-замглавы МЧС РФ предрек крах промышленности на Украине из-за ударов
Общество
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в некоторых регионах
Мир
В миссии РФ при ООН выразили согласие на создание зоны защиты ЗАЭС
Мир
Италия приостановит поставки вооружения на Украину до конца года
Мир
Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы

Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Таллину может быть трудно и дальше принимать украинских беженцев.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет», — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне Каллас, говоря о беженцах с Украины, заявила, что эстонцы «до настоящего времени были великодушными», но «у всего есть границы». Она пояснила, что в Эстонии больше не осталось жилья и работы для беженцев.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Он поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

До этого, 25 ноября, сотни жителей Дублина собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Ирландцы высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины.

24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022