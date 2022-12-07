Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Таллину может быть трудно и дальше принимать украинских беженцев.

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет», — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне Каллас, говоря о беженцах с Украины, заявила, что эстонцы «до настоящего времени были великодушными», но «у всего есть границы». Она пояснила, что в Эстонии больше не осталось жилья и работы для беженцев.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Он поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

До этого, 25 ноября, сотни жителей Дублина собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Ирландцы высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины.

24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.