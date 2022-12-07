Журналист из США счел слова Блинкена об Украине тревожным знаком

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о позиции США по Украине вызывают сомнения в том, готов ли Вашингтон помогать Киеву и дальше. Такое мнение 6 декабря в своем профиле в Twitter выразил журналист, преподаватель политики и международных отношений из Оксфордского университета Сэмюэл Рамани.

Так, Рамани оценил слова Блинкена о том, что сейчас цель США ― помочь Украине вернуть территории, захваченные после 24 февраля 2022 года.

«Заявление, которое вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть Крым и значительные территории Донбасса», ― отметил журналист.

Ранее, 5 декабря, Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

В тот же день госсекретарь США заявил, что Белый дом рассчитывает, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится установлением долгосрочного мира в результате переговоров.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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