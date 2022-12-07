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Пушилин заявил о препятствии Киевом обмену пленными из-за желания пропиариться

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Киев стремится получить для себя информационную выгоду на теме обмена пленными, что значительно тормозит договорный процесс. Об этом заявил 7 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Врио главы ДНР отметил, что российская сторона пытается вытащить из плена абсолютно каждого своего военнослужащего, независимо от того, из какого он региона страны, какой национальности и на каком языке говорит.

«Противнику же, наоборот, зачастую важны лишь распиаренные личности — те же «азовцы» (группировка «Азов», признана террористической и запрещена в РФ), в результате обмена которых можно получить информационную выгоду. Это препятствует процессу в целом», — цитирует его ТАСС.

Пушилин также рассказал, что переговоры по обмену пленными проходят очень сложно. Они сдвигаются с мертвой точки, только когда российской стороне удается получить полную информацию о местонахождении своих военнослужащих. Или же когда российские переговорщики находят, чем они могут заинтересовать конкретные лица, отвечающие за этапы передачи пленных на украинской стороне.

6 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

До этого 24 ноября Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

Днем ранее также состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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