Пушилин заявил о препятствии Киевом обмену пленными из-за желания пропиариться

Киев стремится получить для себя информационную выгоду на теме обмена пленными, что значительно тормозит договорный процесс. Об этом заявил 7 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что российская сторона пытается вытащить из плена абсолютно каждого своего военнослужащего, независимо от того, из какого он региона страны, какой национальности и на каком языке говорит.

«Противнику же, наоборот, зачастую важны лишь распиаренные личности — те же «азовцы» (группировка «Азов», признана террористической и запрещена в РФ), в результате обмена которых можно получить информационную выгоду. Это препятствует процессу в целом», — цитирует его ТАСС.

Пушилин также рассказал, что переговоры по обмену пленными проходят очень сложно. Они сдвигаются с мертвой точки, только когда российской стороне удается получить полную информацию о местонахождении своих военнослужащих. Или же когда российские переговорщики находят, чем они могут заинтересовать конкретные лица, отвечающие за этапы передачи пленных на украинской стороне.

6 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

До этого 24 ноября Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

Днем ранее также состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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